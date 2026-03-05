CRONACAVICENZA e PROVINCIA
5 Marzo 2026 - 18.23

Arzignano, scontro fra auto e furgone: ferite quattro persone

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Nel pomeriggio di oggi, 5 marzo 2026, un incidente stradale ha coinvolto un’autovettura e un furgone lungo via Lepanto ad Arzignano, intorno alle ore 16:20.

Quattro persone sono rimaste ferite nello scontro. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano, che ha collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso e nella gestione dei feriti. I pazienti sono stati presi in carico da due ambulanze per le prime valutazioni e il successivo trasferimento in ospedale.

I Vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area, mentre la polizia locale ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico in zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Arzignano, scontro fra auto e furgone: ferite quattro persone | TViWeb Arzignano, scontro fra auto e furgone: ferite quattro persone | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy