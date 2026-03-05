Arzignano, scontro fra auto e furgone: ferite quattro persone

Nel pomeriggio di oggi, 5 marzo 2026, un incidente stradale ha coinvolto un’autovettura e un furgone lungo via Lepanto ad Arzignano, intorno alle ore 16:20.

Quattro persone sono rimaste ferite nello scontro. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano, che ha collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso e nella gestione dei feriti. I pazienti sono stati presi in carico da due ambulanze per le prime valutazioni e il successivo trasferimento in ospedale.

I Vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area, mentre la polizia locale ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico in zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.