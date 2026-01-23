Arzignano – Niente patteggiamento per la morte dei due 16enni

Nessun patteggiamento per l’automobilista che la sera di Ferragosto ha causato la morte di due ragazzi di 16 anni, Giulio Pizzolato e Mattia Cardascia, lungo la provinciale Valdichiampo ad Arzignano. Come scrive Il Giornale di Vicenza nell’edizione odierna, la Procura ha respinto la richiesta della difesa, che puntava a una pena inferiore ai quattro anni di carcere.

Il pubblico ministero Cristina Carunchio ha ritenuto la proposta non congrua alla gravità dei fatti. L’imputato, Luca Beggiato, 50 anni, attualmente agli arresti domiciliari, dovrebbe ora affrontare il procedimento con rito abbreviato, che consente uno sconto di un terzo della pena in caso di condanna.

L’incidente risale alla sera del 15 agosto: l’auto guidata da Beggiato avrebbe invaso la corsia opposta, travolgendo due ciclomotori su cui viaggiavano tre giovani. L’impatto fu violentissimo. I due sedicenni morirono poche ore dopo in ospedale, mentre un terzo ragazzo riportò ferite meno gravi. L’automobilista risultò positivo all’alcoltest.