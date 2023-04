ARZIGNANO – Incidente in moto, muore 25enne

Damma poco prima della mezzanotte. Un giovane è morto in un incidente avvenuto in via Vicenza ad Arzignano. Come riporta Il Giornale di Vicenza, si tratterebbe del 25enne Giovanni De Marzi.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente. Da quanto ricostruito il ragazzo, in sella alla sua moto e per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrato contro un’auto, una Citroen condotta da una guardia giurata.

Immediato l’intervento dei sanitari, con il motociclista che, in condizioni disperate, è stato soccorso dagli operatori del Suem 118, ma è morto dopo essere giunto all’ospedale San Bortolo.