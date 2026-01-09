Arzignano – Centrodestra, primo tavolo unitario dopo anni. Ancora presto per il candidato, ma sul tavolo ci sono i nomi di Masiero e Lovato

ARZIGNANO – Un incontro politico tutt’altro che scontato quello che si è svolto oggi pomeriggio in un hotel di Vicenza (zona neutra), dove per la prima volta dopo molti anni Lega e Forza Italia di Arzignano si sono sedute allo stesso tavolo, su iniziativa di Fratelli d’Italia. Un momento definito interlocutorio ma significativo, che segna l’avvio di un percorso condiviso in vista delle prossime elezioni amministrative, con l’obiettivo dichiarato di ricostruire un centrodestra unito, mentre il Comune è commissariato e si va verso il post-Bevilacqua, eletta in Regione.

Al tavolo erano presenti, tra gli altri Giovanni Lovato (FdI, ex assessore e segretario cittadino del partito), insieme a Denis Frison segretario provinciale della Lega, Enrico Marcigaglia (Lega) e Andrea Pellizzari (segretario cittadino di Forza Italia). Presenti anche i segretari di FdI on. Silvio Giovine e di Forza Italia sen. Pierantonio Zanettin. L’incontro si è configurato come un tavolo provinciale allargato alle segreterie cittadine: tutti gli invitati hanno risposto presente e questo lascia intendere che vi sia la volontà (o meglio la necessità) di riaprire un canale di dialogo politico dopo una lunga fase di divisioni. Ricordiamo che Forza Italia era fuori dalla Giunta Gentilin dopo l’ultimo rimpasto e dalle giunte Bevilacqua.

Durante il confronto non si è entrati nel merito dei nomi dei possibili candidati, scelta condivisa per mantenere la discussione su un piano politico e programmatico, evitando forzature premature. L’obiettivo, almeno in questa fase, è stato quello di ristabilire relazioni e verificare la possibilità di un percorso comune, anche se gli unici nomi sul tavolo, per ora, sono quelli di Riccardo Masiero e Giovanni Lovato.

Per molti versi, l’incontro è apparso quasi surreale se letto alla luce delle recenti vicende amministrative di Arzignano. La città è reduce da una fase di forte instabilità politica, culminata con la caduta dell’amministrazione comunale dopo la fronda di numerosi consiglieri di maggioranza, affiancati da quelli di opposizione. Una crisi maturata anche in seguito all’estromissione di Riccardo Masiero dalla Giunta. A fare da sfondo, inoltre, l’elezione in Consiglio regionale del sindaco Alessia Bevilacqua, espressione della Lega, che ha ulteriormente ridisegnato gli equilibri locali.

Proprio questo contesto rende il vertice di oggi un passaggio politicamente rilevante: Lega e Forza Italia non solo si sono riviste, ma (probabilmente a malincuore) si sono date appuntamento ai prossimi mesi, con l’intenzione di proseguire il confronto. Un primo passo, ancora prudente. Sarà l’avvio di una nuova fase nei rapporti del centrodestra arzignanese?