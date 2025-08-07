ATTUALITA'PROVINCIA Vicenza
7 Agosto 2025 - 18.43

Arzignano ancora senz’acqua potabile: prorogata l’ordinanza del sindaco Bevilacqua

Luca Faietti
Proseguono i disagi per la popolazione nei giorni più caldi dell’estate

– Prosegue l’emergenza idrica ad Arzignano, dove l’acqua continua a non essere potabile. Il sindaco Alessia Bevilacqua ha annunciato la proroga dell’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua per scopi alimentari, in attesa del ripristino dei parametri di sicurezza.

La decisione è stata presa a seguito dei nuovi controlli effettuati dalle autorità sanitarie competenti, che hanno evidenziato il persistere di valori fuori norma in alcuni punti della rete idrica. Non sono stati resi noti i dettagli specifici dell’inquinamento, ma le analisi sono tuttora in corso.

Nel frattempo, la cittadinanza è invitata a non utilizzare l’acqua corrente per bere, cucinare, lavare frutta e verdura o per qualsiasi altro impiego alimentare. Rimane consentito l’uso per l’igiene personale e per scopi non alimentari.

Gravi i disagi per la popolazione, soprattutto in questi giorni di afa estiva, in cui le alte temperature stanno rendendo ancora più difficile la quotidianità per famiglie, anziani e attività commerciali. Sono stati attivati punti di distribuzione di acqua potabile.

Il Comune ha comunicato che la situazione è monitorata costantemente in collaborazione con le autorità sanitarie e l’ente gestore del servizio idrico. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena disponibili.

Nel frattempo, resta alta la preoccupazione dei cittadini, che chiedono risposte chiare e tempi certi per il ritorno alla normalità.

