Arsiero – Scivola sul sentiero: recuperato dal Soccorso

Attorno alle 16.30 di sabato la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Arsiero, per una signora che, messo male un piede, si era fatta male alla caviglia lungo il sentiero del Bosco delle meraviglie. Una prima squadra veloce ha raggiunto subito la 68enne di Mirano (VE), che si trovava in compagnia, e le ha prestato prima assistenza affiancata poi da una seconda squadra. Immobilizzato il piede, l’infortunata è stata caricata in barella e trasportata per dieci minuti fino al rendez vous con l’ambulanza, partita poi in direzione dell’ospedale di Santorso.