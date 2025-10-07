Arrivano a Vicenza e provincia gli autobus a due piani

Entreranno nelle prossime settimane 5 nuovi mezzi bipiano per un investimento complessivo

di oltre 2,4 milioni di auro. Destinati alle linee extraurbane, garantiscono una migliore manovrabilità e un confort superiore per gli utenti

Entrerà in servizio già nei prossimi giorni il primo dei 5 nuovi autobus bipiano acquistati da SVT nell’ambito del piano di rinnovo della flotta aziendale, frutto di un investimento complessivo di oltre 2,4 milioni di euro finanziato tramite Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile DPCM 1360/19- DGR Veneto 1115/23

A fronte di una lunghezza di 14 metri, i nuovi autobus offrono ben 89 posti a sedere (contro i 57 di un mezzo tradizionale da 14 metri) e un totale di 104 posti considerando anche quelli in piedi.

Per la loro capienza, dunque, rappresentano un’alternativa ai tradizionali autosnodati, rispetto ai quali offrono un maggiore confort ai passeggeri e garantiscono una manovrabilità superiore grazie alla lunghezza inferiore.

Forti di queste caratteristiche, i nuovi mezzi saranno destinati alle linee extraurbane ed in particolare alle tratte con un tragitto particolarmente lungo e\o dove la tipologia di percorso suggerisce l’utilizzo di mezzi dotati di una maggiore facilità di manovra.

Anche sul piano ambientale i nuovi autobus rappresentano un importante progresso, in quanto si tratta di mezzi alimentati a gasolio di categoria Euro 6E, dunque con motorizzazione di ultima generazione per quanto riguarda la riduzione dei consumi e delle emissioni, e sostituiranno altrettanti autobus Euro 3.

I nuovi mezzi sono inoltre dotati di pedana per la salita e discesa degli utenti con carrozzina e – come tutti i mezzi di SVT – di un completo sistema di videosorveglianza e videoregistrazione con telecamere interne ed esterne.

La peculiarità dei nuovi mezzi bipiano è sottolineata anche dalla livrea, un’evoluzione del tradizionale “vestito” bianco e rosso dei mezzi extraurbani di SVT: la presenza di un secondo piano rialzato è infatti evidenziata da una fascia nella quale sono riprodotti in forma stilizzati alcuni monumenti delle principali località della provincia di Vicenza.

«Prosegue l’impegno di SVT per il rinnovo della flotta – commenta il presidente Marco Sandonà – e in questo contesto abbiamo voluto mettere a disposizione degli utenti, ma anche dei nostri autisti, dei mezzi innovativi per il trasporto pubblico locale. I nuovi mezzi offriranno un confort migliore, perché in rapporto alle dimensioni esterne offrono un numero molto superiore di posti a sedere, quindi in particolare gli studenti potranno viaggiare nelle migliori condizioni, e allo stesso tempo per gli autisti saranno più agevoli da condurre rispetto agli autosnodati».

«Sono autobus destinati alle lunghe percorrenze – sottolinea il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin – ed è per questo che, al di là e oltre l’evidente vantaggio in termini di funzionalità e sostenibilità ambientale, vogliamo renderli anche veicolo di promozione del territorio grazie ad una livrea che riprende alcuni tra i più importanti monumenti vicentini. Un modo, anche per i vicentini, per conoscere meglio la nostra ricchezza artistica, per incuriosirli e, perché no, per stimolare l’uso del mezzo pubblico anche per gli spostamenti legati al tempo libero».

«Come socio di SVT – commenta Cristiano Spiller, assessore alla Mobilità del Comune di Vicenza – sosteniamo ogni sforzo dell’azienda in innovazione e investimenti tecnologici allo scopo di migliorare il servizio agli utenti e ridurre i costi ambientali ed energetici; è la dimostrazione che la società guarda al futuro. Sforzi che sono inoltre sostenuti dall’amministrazione comunale con scelte che vogliono fare del trasporto pubblico il mezzo preferenziale per la mobilità urbana».