ARICA INVESTE 890 MILA EURO PER LA MANUTENZIONE DEL COLLETTORE TRA LONIGO E ZIMELLA: PARTITI I LAVORI

Il Consorzio Arica ha avviato un intervento da 890 mila euro per garantire maggiore sicurezza ed efficienza al collettore che attraversa i Comuni di Lonigo e Zimella. I lavori, fondamentali per mantenere in piena efficienza l’impianto, sono stati illustrati dal presidente di Arica, Vincenzo Forte. Arica gestisce per conto della Regione Veneto cinque impianti nel Vicentino, tra cui quelli di Trissino, Arzignano, Montecchio, Montebello e Lonigo.