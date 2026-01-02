Arcugnano, se ne vanno 8 consiglieri: a casa il sindaco e la giunta

Ultim’ora: 8 consiglieri su 12 di Arcugnano si sono dimessi, per cui decade il governo cittadino e va a casa pure il sindaco Carollo. “Non esistono più le condizioni per andare avanti. Questa crisi la dobbiamo al rispetto che abbiamo per le istituzioni” hanno affermato gli otto dimissionari. Si tratta di Matteo Bruscato, Alessandro Artolozzi, Simone Cuomo, Patrizia Muraro, Laura Posenato, Moreno Vicari, Michele Zanotto, Enrico Zucconi. “Non vogliamo restare in sella quando la precarietà di questa amministrazione è dimostrata nei fatti. Non possiamo più esercitare il mandato con serietà ed efficacia. La paralisi amministrativa è evidente. Abbiamo comunque approvato il bilancio e avviato l’iter per la scuola Foscolo. Ora i cittadini di Arcugnano potranno partire con una nuova amministrazione”.

COMUNICATO STAMPA: il testo

Le istituzioni meritano sempre rispetto; è proprio per rispetto verso le istituzioni e, soprattutto, verso i cittadini di Arcugnano — che da tempo chiedono un cambio di passo chiaro e credibile — che oggi riteniamo non sia più possibile ignorare la realtà.

Negli ultimi mesi è diventato evidente ciò che molti cittadini segnalano con crescente preoccupazione: non esistono più le condizioni politiche, numeriche e di fiducia per garantire una guida stabile ed efficace del Comune di Arcugnano. Non si tratta di una lettura di parte o di una valutazione strumentale, ma di una constatazione oggettiva dei fatti.

I numeri in Consiglio comunale non assicurano più stabilità. La maggioranza non è più tale. Sono venute meno l’unità, la coesione e la fiducia politica necessarie per portare avanti un progetto condiviso. Governare cercando ogni volta una maggioranza su singoli provvedimenti non significa dialogare o confrontarsi: significainseguire i numeri, svuotando di senso l’azione amministrativa. Far passare singoli atti non equivale a governare, ma a sopravvivere politicamente.

La responsabilità politica non è andare avanti comunque, né tirare a campare, né ostinarsi a restare in sella quando la precarietà dell’amministrazione è ormai certificata dai fatti. La responsabilità politica, in questo caso, è riconoscere che il mandato ricevuto non può più essere esercitato con la necessaria serietà ed efficacia.

Per questo, le dimissioni contestuali di otto consiglieri comunali, avvenute questa mattina, non rappresentano una rinuncia, ma un atto di responsabilità istituzionale e democratica, assunto nel rispetto delle istituzioni e, prima di tutto, dei cittadini. È una scelta difficile, che non affrontiamo con superficialità o leggerezza, ma necessaria per evitare che il Comune venga trascinato in una paralisi amministrativa sempre più evidente.

Quando il Sindaco e la Giunta decidono di non compiere questo passo, nonostante il venir meno delle condizioni politiche che permettono di governare il comune, spetta ai consiglieri assumersi la responsabilità di farlo. Responsabilmente lasciamo il Consiglio con un bilancio, seppur migliorabile, approvato, ma soprattutto consapevoli che è stato avviato l’iter giudiziario riguardante la scuola secondaria di primo grado U. Foscolo di Torri e che, per poter intervenire, dobbiamo attendere le decisioni del Tribunale.

Restituire la parola ai cittadini non è una sconfitta, ma l’unica scelta corretta quando viene meno la fiducia politica e la stabilità amministrativa.

Oggi il gesto più serio, dignitoso e democratico è proprio questo: consentire ai cittadini di Arcugnano di decidere come ripartire, con un’amministrazione che abbia numeri certi, una visione condivisa e la forza politica necessaria per governare davvero.

I Consiglieri comunali dimissionari

Alessandro Artolozzi

Matteo Bruscato

Simone Cuomo

Patrizia Muraro

Laura Posenato

Moreno Vicari

Michele Zanotto

Enrico Maria Zucconi