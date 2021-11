Anziano vicentino percorre 12 km in contromano in autostrada

Tragedia evitata per un soffio in autostrada A4 nel tratto compreso dalla barriera di Villabona (Mestre) a Dolo (Venezia). Un anziano vicentino ha percorso circa 12 km fortunatamente subito ‘scortato’ dalla Polizia Stradale e dagli ausiliari di CAV avvertiti di quanto stava accadendo. E’ successo a mezzanotte di domenica 14 novembre. L’uomo, in stato confusionale, ha effettuato una inversione di marcia. Altri automobilisti hanno avvertito il Centro Operativo che ha diramato subito comunicazioni agli altri automobilisti, invitati a lasciar libera la corsia di sinistra e ad uscire al primo casello disponibile. I mezzi del CAV hanno poi scortato le auto in transito nel senso opposto fino a che l’automobilista è stato intercettato e scortato fino all’area di sosta di Arino. Diverse le contestazioni e ritiro della patente per l’uomo, che ha affermato di voler arrivare solo fino a Vicenza