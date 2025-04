Antonella Viola rifiuta la candidatura PD alla Regione Veneto: «Voglio restare libera»

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Dopo un weekend di riflessione, Antonella Viola ha deciso di declinare la proposta del centrosinistra di candidarsi alla presidenza della Regione Veneto. Lo ha annunciato in un video pubblicato sui social, spiegando che, pur riconoscendo l’onore della proposta, la sua missione resta la scienza.

«Sono donna, madre e scienziata», dice l’immunologa padovana, sottolineando come già restituisca molto al territorio attraverso la ricerca scientifica, l’insegnamento ai futuri medici e l’attività di divulgazione. Accettare la candidatura significherebbe, secondo lei, rinunciare all’autonomia e alla neutralità, valori fondamentali per chi fa scienza. «Non ho la tessera di alcun partito e mai la prenderò», precisa.

Come scrive il Corriere del Veneto, Viola ha anche affrontato il tema degli stereotipi di genere, ammettendo che il suo primo pensiero è stato: «Non sono in grado». Ma si è poi resa conto che era un condizionamento culturale: «Non era questione di competenze, ma di cultura». Nonostante molti le abbiano scritto per incoraggiarla a candidarsi, definendola una possibile «ventata di aria fresca», ha deciso di seguire il suo senso di responsabilità verso la scienza.

«Sarebbe bello restituire al Veneto quello che ho ricevuto – ha concluso – ma lo sto già facendo, con il mio lavoro».