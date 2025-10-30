Altro che importato dagli USA: Halloween ha radici medievali cristiane

Molti considerano Halloween un’invenzione americana recente, un’oscura importazione di zucche e costumi dall’oltreoceano. Non è così, sostiene il dott. Michael Carter, curatore presso l’English Heritage, in un articolo pubblicato su The Guardian. Secondo Carter, “Halloween non è un’importazione americana empia: basta chiedere ai monaci e alle monache medievali che lo commercializzarono”.

Per secoli, Halloween e il soprannaturale furono un terreno conteso. Alcuni studiosi di folklore vedono nella festa una reliquia delle credenze celtiche precristiane, mentre alcuni cristiani evangelici americani la considerano una celebrazione peccaminosa dell’occulto. Tuttavia, le prove storiche mostrano che la dimensione soprannaturale della festa è stata cristianizzata già nel Medioevo.

Durante la festa di Ognissanti, il 1° novembre, i racconti soprannaturali erano uno strumento per promuovere la preghiera per la salvezza delle anime sofferenti. Gli storici documentano che già nel XIV secolo venivano distribuite piccole “soul cake” d’avena, dolcetti offerti in cambio di preghiere per i morti. “Dai racconti di un revenant in decomposizione che esce dalla sua tomba nell’Abbazia di Byland al fantasma di un tamburino al Castello di Richmond, quasi ogni nostro sito ha una storia da far rizzare i capelli in testa”, racconta Carter.

Nel corso dell’XI secolo, i monaci istituirono la festa dei morti il 2 novembre, creando un’occasione per i vivi di pregare e compiere opere di bene per le anime nel purgatorio. In cambio, venivano offerte elemosine e dolci, e si celebravano messe per facilitare il passaggio delle anime verso il cielo. Le storie di fantasmi trascritte dai monaci mostravano sempre l’efficacia della preghiera monastica, rafforzando la dimensione morale e spirituale della festa.

Con la Riforma e la chiusura dei monasteri, il purgatorio fu ripudiato dai protestanti e molte tradizioni cristiane furono reinterpretate, ma Halloween continuò a evolversi. Anche oggi, la festa conserva un legame profondo con il senso di precarietà della vita e la riflessione sulla morte, pur tra travestimenti e dolcetti.

Per Carter, Halloween medievale e quello moderno condividono un messaggio umano fondamentale: “Prima di morire bene, viviamo bene. E questo include trascorrere un Halloween inquietante e felice”.