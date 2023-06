Poco dopo le 12:30 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 349 al km 48+900 sulla strada per Passo Vezzena per una moto finita contro il guardrail. A seguito del sinistro, è rimasto ferito il centauro.

I pompieri, arrivati da Asiago, hanno messo in sicurezza la moto, mentre il ferito era già stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale.