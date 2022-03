Altopiano: frontale tra auto sul Costo, due feriti

Ieri pomeriggio, alle 15, sul Costo, un’Audi che stava percorrendo la strada in direzione Piovene Rocchette, giunta all’ottavo tornante, non è riuscita ad evitare l’impatto con una Volkswagen Golf, proveniente dalla direzione opposta e che, per cause ancora in accertamento, aveva invaso l’altra corsia. A seguito dell’incidente, la Golf ha perso la ruota posteriore sinistra e ha strisciato per circa 30 metri sul guard rail, che fortunatamente ha resistito all’impatto, impedendo la caduta a valle del veicolo. Il conducente e il passeggero dell’Audi sono stati portati all’ospedale, mentre quelli della Golf sono rimasti illesi. Rilievi e regolazione traffico a cura della polizia locale Alto Vicentino, in particolare di una pattuglia di Schio ed una del Distaccamento di Piovene Rocchette.