ALTO VICENTINO – Uomo e donna ubriachi causano due incidenti: denunciati

Controlli alla circolazione stradale nell’Alto Vicentino da parte dei carabinieri nel weekend. Due conducenti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Vicenza per guida in stato di ebrezza alcolica, in particolare:

che, coinvolta in sinistro stradale autonomo, si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti per la guida sotto l’influenza dell’alcool. La patente di guida è stata ritirata mentre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca; i carabinieri della Stazione di Valli del Pasubio hanno proceduto al controllo di un uomo che,

coinvolto in sinistro stradale senza feriti, risultava positivo all’alcoltest. La patente di guida è

stata ritirata.