ALTO VICENTINO – Spaccio nel parchetto della chiesa: denunciato giovane

A seguito di specifica richiesta pervenuta dall’Amministrazione Comunale di Sarcedo, la Polizia

Locale Nordest Vicentino organizzava un controllo nell’area verde adiacente la Chiesa Parrocchiale

Santa Maria Assunta.

Nell’arco notturno tra mercoledì 14 settembre e giovedì 15 settembre, due agenti, in abiti borghesi,

appuravano che alcuni ragazzi presenti nell’area verde stavano parlando di sostanze stupefacenti.

Gli agenti chiedevano allora l’intervento di una pattuglia con colori istituzionali, alla cui vista uno

dei giovani gettava un panetto di hashish da 90 grammi ed un un bilancino. Il gesto veniva però

chiaramente notato dagli agenti in borghese, che recuperavano immediatamente gli oggetti di cui

sopra.

Il giovane veniva denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di g. 90 di hashish.