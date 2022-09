ALTO VICENTINO – Polizia locale: il resoconto del mese di agosto

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

La polizia locale Nordest vicentino ha diffuso un comunicato stampa in cui ha riassunto l’attività antidroga svolta nel mese di agosto, suddivisa in quattro diverse operazioni. Sono stati recuperati: 630 grammi di marijuana, 175 di hashish, tre bilancini, due grinder. Due persone sono state denunciate mentre altre cinque, compresi due minorenni, sono state segnalate alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti.

Nel Comune di Lusiana Conco, in proprietà privata, è stato rinvenuto il quantitativo di g. 600 circa di Marijuana.

Determinante l’apporto del cane antidroga Ronnie che ha permesso il rinvenimento di 1 panetto e 1/2 di Hashish occultati all’interno di autovettura che circolava in Thiene.

Con l’inizio dell’anno scolastico verranno intensificati i controlli presso gli Istituti e, soprattutto, nella stazione delle Corriere di Thiene.