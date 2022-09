ALTO VICENTINO – Lotta allo spaccio: denunciato un giovane italiano

Nei giorni scorsi, i carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno eseguito una serie di controlli coordinati, in cui sono stati impiegati 20 equipaggi e quasi 50 uomini e donne in divisa e in borghese, con l’obiettivo di contrastare i reati predatori, lo spaccio e il consumo di stupefacenti, ma anche di controllare il traffico stradale. Un giovane italiano è stato denunciato per spaccio di hashish; durante gli stessi controlli, anche un cittadino extracomunitario sono per violazione del permesso di soggiorno, mentre un altro è stato ugualmente denunciato per non aver rispettato l’obbligo di ritorno al comune di Arsiero. Infine, sono stati sequestrati 64 grammi di anfetamine, rinvenute per terra nel centro di Schio. 234 le persone identificate, per un totale di 111 veicoli e undici locali pubblici.

Il giovane denunciato è stato sorpreso dai militari di Valli del Pasubio cedere dell’hashish ad una ragazza. La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento di 30 grammi dello stesso stupefacente, portando così alla denuncia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La donna è stata segnalata alla Prefettura come consumatrice.