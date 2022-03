Alto vicentino: lanciava rifiuti dalla macchina in corsa, multato per 600 euro

La polizia locale Alto Vicentino ha individuato un uomo che, da due mesi a questa parte, lanciava sacchetti dei rifiuti dall’auto lungo via degli Alpini. L’uomo, residente in un comune limitrofo, percorrendo la strada che porta da Malo a Marano era solito lanciare borsette piene di spazzatura indifferenziata dalla sua macchina in corsa. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Gli agenti, dopo diversi rinvenimenti, hanno capito che i fatti accadevano nelle prime ore della mattinata e, grazie a una telecamera, hanno individuato l’uomo, sanzionato in tutto per 600 euro. 500 per abbandono dei rifiuti e 100 perché risiedente in un altro comune. L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità.