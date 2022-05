Alto Vicentino – Giovanissimo con droga al parco – Denunciato spacciatore

In seguito ad una segnalazione telefonica pervenuta da una persona in transito, la Polizia Locale nordest vicentino, alle ore 16:30 di martedì 26 aprile la Polizia Locale Nordest Vicentino si è recata in via Kennedy di Thiene ed ha eseguito il controllo di alcuni giovani intenti a fumare.

Nella circostanza gli Agenti rinvenivano un frammento di hashish da g. 16,5 detenuto da un 19enne del posto, nonché un frammento da g. 1,00 di hashish detenuto da un 16enne. Entrambi i giovani venivano segnalati alla Prefettura-UTG di Vicenza ed il minorenne veniva affidato ad esercente la responsabilità genitoriale.

Dueville

Nella serata di lunedì 25 aprile, in via Rossini di Dueville, una pattuglia della polizia locale Nord-Est vicentino in servizio antidroga, procedeva al controllo di un 45enne già indicato quale spacciatore di sostanza stupefacente di tipo cocaina. L’uomo veniva trovato in possesso di g. 10 di cocaina, suddivisa in n. 2 involucri di pari peso. Anche sulla base di precedenti accertamenti, l’uomo veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria.