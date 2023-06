ALTO VICENTINO – Giovani segnalati per possesso di droga e un denunciato per tentato furto

I carabinieri della compagnia di Thiene hanno appena concluso un altro servizio straordinario di controllo del territorio, già avviato nel fine settimana precedente, svolgendo questa volta una specifica attività di prevenzione e contrasto dei reati di piccolo spaccio di droga nella zona centrale di Thiene e dei parchi giochi, oltre controllo della circolazione sulle strade dell’alto vicentino oltre che vari pattugliamenti per arginare i fenomeni predatori.

Il dispositivo messo in atto nella serata di martedì, con l’impiego di una decina di militari, è uno dei tanti controlli coordinati e disposti dal Comando Provinciale di Vicenza, che ha visto impiegate oltre quaranta pattuglie dell’Arma a mezzo delle stazioni carabinieri dipendenti della Compagnia di Thiene integrati con il servizio di pronto intervento assicurato dal nucleo radiomobile e supportate da personale in borghese, del nucleo operativo, tutte dispiegate sul vasto territorio compreso l’Altopiano, meta estiva di vacanzieri.

Nello specifico, i militari hanno proceduto alla particolare vigilanza dinamica sul vasto territorio che ha portato alla conseguente identificazione di circa duecentoventi persone, di cui una quindicina con precedenti di polizia, oltre al contestuale controllo di centosettanta veicoli in transito.

Durante le ispezioni nei vari luoghi di aggregazione ed in particolare: alla stazione delle corriere a Villa Fabris di Thiene, luoghi dove nei prossimi giorni si svolgerà la festa patronale di San Giovanni e nei pressi della stazione ferroviaria, il sensibile fiuto del cane “Zico” dell’unità cinofila di Torreglia, ha permesso di individuare alcuni giovani che fanno uso di stupefacenti i quali, perquisiti sul posto nell’ambito dell’attività antidroga, sono stati trovati in possesso di droghe infatti: ad un giovane artigiano di Zugliano gli sono stati sequestrati circa dieci grammi di hashish mentre ad un altro residente a Lugo gli sono stati confiscati alcuni spinelli di marjuana. I due sono stati quindi segnalati alle autorità amministrative competenti quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio specifico inoltre, una pattuglia dei carabinieri di Dueville impegnata nella vigilanza nel territorio di Caldogno, è intervenuta presso il parco pubblico Leoncavallo dove era stato segnalato un giovane di origini bengalesi che stava tentando di rubare una bicicletta ad un minorenne mentre si stava intrattenendo al parco con i suoi coetanei. Il responsabile, subito individuato e bloccato dai militari intervenuti sul posto, è stato accompagnato presso la sede di via Lavarone per i previsti accertamenti di legge, sottoposto a fotosegnalato e poi denunciato all’A.G. berica per il reato di tentato furto aggravato.