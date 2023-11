ALTO VICENTINO – Controlli dei carabinieri: spaccio, violazione di norme igieniche e droga in stazione

Nella serata di venerdì 10 novembre i carabinieri della Compagnia Schio, con il supporto delle specialità NAS Padova e Nucleo Cinofili di Torreglia (PD), hanno dato corso ad un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in genere.

Le unità cinofile unitamente ai vari militari impiegati nel dispositivo hanno perlustrato l’area della stazione ferroviaria di Schio e delle vie limitrofe, nonché esercizi pubblici nel comune di Malo.

Vari sono stati i posti di controllo che sono stati disposti in tutto il territorio scledense e maladense,

che hanno portato complessivamente all’identificazione di 82 persone ed al controllo di 35 veicoli.

Il servizio ha portato:

al deferimento in stato di libertà di una persona per detenzione ai fini di spaccio di

stupefacenti;

alla contestazione amministrativa nei confronti di un esercizio pubblico per violazioni in

materia di igiene;

alla segnalazione amministrativa di un cittadino ganese trovato in possesso di stupefacenti

per uso personale.

Nello specifico, a Malo i carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio, con il supporto del personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia, hanno eseguito il controllo di un bar al cui interno sono stati identificati vari avventori. Durante il controllo, il proprietario del locale avrebbe consegnato spontaneamente un involucro contenente 1,70 grammi di cocaina. Nella successiva perquisizione dell’abitazione del soggetto, un cittadino cinese 35enne, sono stati sequestrati circa 82 grammi di hashish, 8,50 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione. Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

A Isola Vicentina, invece, i carabinieri della stazione di Malo e del NAS di Padova, hanno eseguito un accesso ispettivo ad un esercizio pubblico. Nel corso del controllo sarebbero state accertate violazioni in materia di igiene, mancata attuazione delle procedure di autocontrollo e disposto lo smaltimento di circa 25 chili di prodotti alimentari non conformi.. Elevate sanzioni amministrative per complessivi 3000 euro.

A Schio, dinanzi alla stazione ferroviaria, il fiuto delle unità cinofile ha consentito di rintracciare un giovane ghanese che avrebbe occultato sulla perso grammi 1,06 grammi di hashish, 0,17 grammi di cocaina ed una sigaretta artigianale contenente una modica quantità di marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato ed il giovane segnalato in Prefettura quale assuntore di stupefacenti.