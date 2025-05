ALTAVILLA – 50 NUOVI ALBERI AL PARCO LAGHETTO GRAZIE A UILCA VICENZA

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Cinquanta nuovi alberi sono stati piantati al Parco Laghetto di Altavilla Vicentina grazie all’iniziativa “Un albero per ogni iscritto” promossa da Uilca Vicenza. Il sindacato bancario ha scelto di trasformare ogni iscrizione in un gesto concreto per l’ambiente e la comunità.

«È un impegno che vogliamo portare avanti nel tempo», ha dichiarato Mirko Vigolo, Segretario Generale Uilca Vicenza.

Servizio di Elisa Santucci