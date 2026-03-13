Alluvione in Valle dell’Agno, sbloccati quasi 4 milioni di euro: Giovine e Rucco applaudono il Governo

I primi fondi statali per i Comuni colpiti dall’aprile 2025: “Un segnale concreto di attenzione verso le comunità locali”

Arrivano i primi fondi statali per i Comuni della Valle dell’Agno colpiti dall’alluvione dell’aprile 2025: quasi 4 milioni di euro destinati al ripristino delle infrastrutture e alla messa in sicurezza del territorio. A commentare lo sblocco delle risorse sono il deputato di Fratelli d’Italia Silvio Giovine e il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto Francesco Rucco, che sottolineano come si tratti di “un segnale concreto di attenzione verso le nostre comunità e la dimostrazione che il Governo Meloni mantiene la parola data ai territori”.

“Nei giorni immediatamente successivi ai tragici eventi – spiega Giovine – ci siamo attivati perché la situazione fosse portata rapidamente all’attenzione del Governo. Ho lavorato per favorire un confronto diretto tra i sindaci del territorio e il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, affinché fosse chiara la portata dei danni e la necessità di un intervento tempestivo dello Stato”.

Lo sblocco della prima tranche di risorse rappresenta un passo significativo per le amministrazioni locali. “Consentirà ai Comuni di affrontare le spese più urgenti e di intervenire prontamente sul ripristino delle infrastrutture – aggiunge Giovine – Lo Stato mantiene così l’impegno assunto verso il territorio”.

Sulla stessa linea Rucco: “La Valle dell’Agno ha vissuto momenti drammatici e i sindaci hanno lavorato con grande responsabilità fin dalle prime ore dell’emergenza. L’arrivo di queste risorse rappresenta un segnale concreto di vicinanza dello Stato e permetterà ai Comuni di proseguire negli interventi necessari per garantire sicurezza e normalità”.

“Questa è una prima risposta importante, ma il lavoro non si ferma qui – concludono Giovine e Rucco – Continueremo a collaborare con il Governo affinché arrivino tutte le risorse necessarie per completare gli interventi e garantire la piena sicurezza del territorio. Il Governo Meloni ha dimostrato di esserci e di mantenere gli impegni presi con le comunità del vicentino”.