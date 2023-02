Alloggi per studenti universitari, una guida con consigli pratici

Una guida per gli studenti universitari di Vicenza con consigli su come stipulare un contratto di locazione e per conoscere le agevolazioni previste. È lo strumento realizzato dall’assessorato all’istruzione, rapporti con l’università e politiche giovanili e dall’assessorato al patrimonio per aiutare gli studenti a trovare un alloggio in città rispondente alle loro esigenze. L’iniziativa rivolta a chi cerca casa segue la misura, contenuta nel bilancio di previsione 2023, di riduzione dell’aliquota Imu, dall’1,06% allo 0,84% per i proprietari che affittano a studenti universitari con contratti concordati.La guida è stata presentata a Palazzo Trissino dall’assessore all’istruzione, rapporti con l’università e politiche giovanili Cristina Tolio, dall’assessore al patrimonio Roberta Albiero e dal consigliere comunale delegato alle politiche giovanili Jacopo Maltauro.“Dalla collaborazione tra i due assessorati coinvolti – ha dichiarato l’assessore all’istruzione, rapporti con l’università e politiche giovanili Cristina Tolio – è nata l’idea di offrire uno strumento agli studenti universitari che provengono da fuori città e che cercano un alloggio. Nella scelta dei ragazzi conta infatti non solo l’offerta formativa ma anche la capacità della città di essere sempre più parte dell’università. La guida punta quindi ad offrire informazioni semplici e pratiche ai giovani aiutandoli a trovare adeguate soluzioni che vadano incontro anche alle diverse esigenze socioeconomiche”.“Amministrazione, università e le organizzazioni dei proprietari, che ringraziamo, hanno fatto quadrato stipulando nel 2019 l’Accordo territoriale per la locazione che comprende anche il contratto agevolato per studenti – ha spiegato l’assessore al patrimonio Roberta Albiero – . La pandemia e la limitata circolazione degli studenti nei due anni del Covid hanno purtroppo limitato la diffusione di questo contratto che però offre notevoli vantaggi sia ai locatari sia ai ragazzi. Con questa semplice guida vogliamo quindi migliorare la comunicazione e favorire un cambio di mentalità per rendere più facile l’incontro tra domanda e offerta. Grazie all’Accordo i proprietari godono infatti di agevolazioni fiscali, hanno la possibilità di affittare anche solo le camere o di utilizzare il subentro. A loro volta gli studenti hanno delle garanzie in più, come i canoni calmierati e definiti in base alle zone della città e detrazioni fiscali”.“Da studente universitario vivo in prima persona il tema della casa – ha concluso il consigliere delegato alle politiche giovanili Jacopo Maltauro -. Un problema che la città di Trento, dove studio, ha affrontato anche proponendo una semplice guida per gli studenti. A nostra volta abbiamo quindi deciso di potenziare la comunicazione rivolgendoci ai giovani con uno strumento capace di dare informazioni sulle convenzioni attive nel nostro territorio con consigli pratici e di buon senso. Vicenza città universitaria non si costruisce solo con opere strutturali ma anche con operazioni di informazione e sensibilizzazione che favoriscano lo sviluppo di una cultura dell’università”.Cinque mila copie del volantino informativo saranno distribuite nelle sedi dell’università, negli uffici comunali, nei centri giovanili e nelle attività commerciali del centro storico. Il vademecum è inoltre disponibile online nel sito dell’Informagiovani Vicenza (https://www.informagiovani.vi.it/alloggi-a-vicenza-per-studenti-universitari/).La guidaLa parte centrale della brochure è dedicata all’Accordo territoriale per la locazione, siglato nel 2019 fra le organizzazioni dei proprietari, degli inquilini e la Fondazione Studi universitari di Vicenza, per agevolare conduttori e titolari degli immobili nella stipula di contratti per studenti universitari da 6 a 36 mesi, oltre transitori fino a 18 mesi e agevolati di 3+2 anni.Secondo l’Accordo l’alloggio deve garantire alcune dotazioni minime, come l’arredo della zona giorno e della camera da letto, cucina, bagno e lavatrice. È inoltre possibile affittare anche solo singole stanze, a condizione che l’alloggio abbia due camere di almeno 9 metri quadrati per una persona e di almeno 14 metri quadrati per due persone.L’Accordo territoriale offre vantaggi e tutele sia agli studenti sia ai proprietari. I primi possono infatti disporre di affitti più bassi e controllati, di detrazioni Irpef, di una maggiore regolamentazione degli affitti e della possibilità di subentro di un nuovo inquilino senza rifare il contratto. I proprietari invece godono di una riduzione Imu del 25% e della cedolare secca del 10%.È prevista inoltre la suddivisione della città in tre zone, in ognuna della quale viene indicata la fascia di oscillazione dei canoni applicabili. Come indicato nella guida, andando nella pagina del sito del Comune “Locazione per studenti universitari” è possibile verificare la zona in cui è ubicato l’immobile, determinare il valore minimo e massimo del canone di locazione e proporre al proprietario il contratto per studenti universitari.La guida contiene anche diversi consigli pratici sul contratto stesso: come stipularlo, le caratteristiche del deposito cauzionale, il diritto all’inviolabilità del domicilio e molto altro. Si fa riferimento inoltre alle detrazioni fiscali previste dalla legge e alle agevolazioni per gli studenti fuori sede.Per maggiori informazioni: Agenzia comunale per la locazione Palazzo degli Uffici, Piazza Biade, 26 – Vicenza telefono: 0444 221275 email: aglocazione@comune.vicenza.it.