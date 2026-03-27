All’Istituto Rossi di Vicenza compare la scritta “W Epstein”: sulla pista di atletica fogli con un QR code che rimanda agli Epstein files

Questa mattina, alcuni studenti dell’Istituto Tecnico Industriale di Vicenza hanno notato una scritta comparsa sulla pista di atletica dell’edificio in via Legione Gallieno: due parole accompagnate da fogli contenenti un QR code. La scoperta è avvenuta poco prima dell’inizio delle lezioni e subito segnalata alla dirigenza scolastica. Il preside, informato dell’accaduto, ha contattato i carabinieri, intervenuti per un sopralluogo e per avviare le verifiche del caso.

In merito all’episodio, una nota dell’Istituto Rossi alla stampa precisa che non vi è alcun sospetto circa un coinvolgimento degli studenti del corso serale. La dirigenza scolastica ha chiarito alla stampa, con una nota, che durante le lezioni serali la scuola è costantemente presidiata, rendendo impossibile compiere simili azioni senza essere visti. La dirigenza ha inoltre specificato che non si trattava di un messaggio di sostegno a Jeffrey Epstein: la scritta, pur riportando il nome del finanziere, era composta da volantini bianchi con un QR code per accedere ai cosiddetti “Epstein files”. Si sarebbe trattato, dunque, di un’azione di denuncia o provocazione legata all’inchiesta internazionale.

Al momento le autorità stanno raccogliendo elementi e visionando i filmati per chiarire il contesto e identificare gli autori del gesto, mentre all’interno della comunità scolastica resta vivo l’interesse per la natura simbolica dell’accaduto.