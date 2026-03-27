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27 Marzo 2026 - 17.38

All’Istituto Rossi di Vicenza compare la scritta “W Epstein”: sulla pista di atletica fogli con un QR code che rimanda agli Epstein files

REDAZIONE
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Questa mattina, alcuni studenti dell’Istituto Tecnico Industriale di Vicenza hanno notato una scritta comparsa sulla pista di atletica dell’edificio in via Legione Gallieno: due parole accompagnate da fogli contenenti un QR code. La scoperta è avvenuta poco prima dell’inizio delle lezioni e subito segnalata alla dirigenza scolastica. Il preside, informato dell’accaduto, ha contattato i carabinieri, intervenuti per un sopralluogo e per avviare le verifiche del caso.

In merito all’episodio, una nota dell’Istituto Rossi alla stampa precisa che non vi è alcun sospetto circa un coinvolgimento degli studenti del corso serale. La dirigenza scolastica ha chiarito alla stampa, con una nota, che durante le lezioni serali la scuola è costantemente presidiata, rendendo impossibile compiere simili azioni senza essere visti. La dirigenza ha inoltre specificato che non si trattava di un messaggio di sostegno a Jeffrey Epstein: la scritta, pur riportando il nome del finanziere, era composta da volantini bianchi con un QR code per accedere ai cosiddetti “Epstein files”. Si sarebbe trattato, dunque, di un’azione di denuncia o provocazione legata all’inchiesta internazionale.

Al momento le autorità stanno raccogliendo elementi e visionando i filmati per chiarire il contesto e identificare gli autori del gesto, mentre all’interno della comunità scolastica resta vivo l’interesse per la natura simbolica dell’accaduto.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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