Albo dei presidenti di seggio, iscrizioni entro il 31 ottobre

C’è tempo dal 1 al 31 ottobre per presentare la domanda di iscrizione nell’albo dei presidenti di seggio e poter essere chiamati a svolgere questo compito alle prossime tornate elettorali.Le iscrizioni e le cancellazioni all’albo dei presidenti di seggio, nonché le eventuali nomine in caso di elezioni, vengono disposte dalla Corte d’appello di Venezia.«Invitiamo le persone a farsi avanti – le parole dell’assessore alle politiche giovanili, alla digitalizzazione e all’innovazione Leonardo Nicolai -, anche i più giovani, perché si può partecipare a un’esperienza formativa e soprattutto a un momento importante del processo democratico».

La domanda deve essere presentata all’ufficio elettorale prenotando un appuntamento allo sportello o anche via email scrivendo a: uffelettorale@comune.vicenza.it dall’1 al 31 ottobre di ogni anno, allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento. Il richiedente deve essere elettore del Comune di Vicenza ed essere in possesso del diploma di scuola media superiore.Come espressamente richiesto dalla Corte d’appello di Venezia, è utile che gli interessati si dotino inoltre di una casella di posta elettronica certificata il cui indirizzo dovrà essere trasmesso all’ufficio elettorale, contestualmente alla domanda di iscrizione.

Ulteriori informazioni, le cause di esclusione e il modulo per la presentazione della domanda sono pubblicati sul sito al link https://www.comune.vicenza.it/Servizi/Presidenti-di-seggio.