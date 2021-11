Alberi e aiuole nel parcheggio del teatro

Il parcheggio del teatro comunale da lunedì 29 novembre si rifà completamente il look. Come già annunciato, da spianata in asfalto all’angolo tra viale Mazzini e via Battaglione Framarin si trasformerà infatti in area di sosta in cui alberi e aiuole delimiteranno le piazzole, mitigando le isole di calore.

“Il modello – ricorda l’assessore Simona Siotto – è quello del contiguo parcheggio di viale Battaglione Framarin inaugurato quest’estate. Uno spazio in cui piante, arbusti, una pavimentazione adeguata e vialetti di attraversamento rendono meno impattante la superficie di sosta. Nell’ambito del medesimo progetto di bonifica ambientale e messa in sicurezza delle ex acciaierie Valbruna diamo ora il via alla riqualificazione del vecchio parcheggio”.

Anche nel parcheggio del teatro saranno quindi rifatte le pavimentazioni degli stalli e della viabilità interna e saranno piantate essenze arboree e arbustive. E’ inoltre prevista la realizzazione di due colonnine, per altrettanti stalli destinati ai veicoli elettrici, che vanno ad aggiungersi a quelle installate in via Framarin.

Al termine dei lavori saranno disponibili 194 posti auto, compresi quelli riservati alle persone con disabilità, e un’area per la sosta delle moto.

Nei prossimi giorni le ditte Cooperativa Lagorai e Maroso Srl, cioè le stesse che hanno operato nell’altro parcheggio, daranno il via alle attività di accantieramento preliminari all’avvio dei lavori che si prevede si concluderanno entro giugno.

Il costo di questo secondo intervento è pari a circa 800 mila euro, nell’ambito dei 2 milioni e 400 mila euro messi in campo per la bonifica e messa in sicurezza dell’intero Pua 6 ex acciaierie Valbruna.

Durante il periodo di chiusura del parcheggio gli utenti del teatro potranno utilizzare gratuitamente il nuovo parcheggio su via Battaglione Framarin.