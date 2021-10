Albergatori veneti fanno causa alla Cina per la pandemia: il governo cinese invoca l’immunità

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

E’ provocatoria e sicuramente fa discutere l’azione legale intentata dal direttore dell’ Hôtel de la Poste di Cortina, Gherardo Manaigo a capo di 263 albergatori contro il governo cinese presso il tribunale di Belluno. Azione intrapresa per i presunti ritardi della Cina nell’informare la comunità internazionale sull’epidemia diffusa nel Paese già nel 2019. La causa risale all’aprile del 2020 ed ora si scopre, fonte Corriere della Sera-Corriere Veneto, che il governo cinese ha invocato l’immunità di sovranità.

Mainago ha riferito al Corriere che si tratta senza dubbio di un’azione provocatoria ma che ha l’obiettivo l’assunzione di responsabilità da parte di chi ci ha messo in questa situazione. Nei giorni scorsi il Governo cinese ha scritto al Governo italiano che il Tribunale di Belluno non ha alcun potere di decidere quanto fa il governo cinese. Gli albergatori hanno chiesto quindi la contumacia della controparte, cioé di procedere nel giudizio nonostante la controparte non si presenti al processo.