Al via VicenzaOro. Il sindaco Possamai all’apertura. Giovine: “Vicenza capitale mondiale dell’oreficeria”

Al via oggi Vicenzaoro September. L’evento internazionale dedicato alla gioielleria, oreficeria e orologeria contemporanea di Italian Exhibition Group si è aperto con il saluto inviato dal presidente della Regione del Veneto Luca Zaia che ha sottolineato la centralità del distretto orafo berico per la crescita del territorio e di Vicenzaoro per lo sviluppo dell’intero comparto: «E’ l’occasione per fare sintesi intorno allo stato di salute del settore, creare nuove reti di contatti e dialogare su temi impellenti come lo sono l’intelligenza artificiale e le nuove dinamiche commerciali».

Per il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso: «Vicenzaoro da oltre 70 anni rappresenta uno degli eventi più significativi della filiera. Il comparto orafo gioielliero e orologiero ha chiuso il 2024 con risultati incoraggianti dimostrando resilienza. Avete registrato un aumento di fatturato del 4,4%, l’export, toccando livelli storici con un valore di 13,7miliardi di euro. Il 2025 si è aperto con segnali di rallentamento dovuti soprattutto all’incertezza generata dai dazi USA. È tempo di lavorare per cercare sbocchi alternativi a quello statunitense, mercato da integrare e non sostituire per consolidare la nostra posizione internazionale»

Alla cerimonia di apertura, condotta dal direttore de Il Giornale di Vicenza Marino Smiderle sono intervenuti il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, il presidente di Federorafi Confindustria Claudia Piaserico, il presidente ICE Agenzia Matteo Zoppas, il vice direttore generale per la promozione del sistema paese e direttore centrale per l’internazionalizzazione economica del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Fabrizio Lobasso, e l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Veneto Roberto Marcato (dichiarazioni in allegato).

Fino a martedì 9, il salone b2b di Italian Exhibition Group accoglie 1.200 brand da 30 Paesi, con una marcata partecipazione internazionale (40%) e buyer ospitati da 62 nazioni grazie al programma di incoming di ICE Agenzia e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Lo show dei trend si caratterizza quest’anno anche per le oltre 30 ore di eventi di approfondimento dedicati a tendenze, export, intelligenza artificiale e formazione, e la presentazione della International Fine Jewellery Academy.

NOVITÀ DI PRODOTTO NELLA GIOIELLERIA

A Vicenzaoro September tante le novità di prodotto: cangianti pavè prendono le forme della natura, e poi l’uso del titanio assieme ai diamanti oppure corallo rosa, zaffiri rosa e gialli assieme a brillanti. E ancora pietre e madreperla su materiali innovativi come la fibra di carbonio; sino alla catena “perfetta” ispirata alla serie di Fibonacci e a un filo di perle composto in nove anni di ricerca del calibro perfetto, perla dopo perla.

VO VINTAGE E VIOFF: MAESTRIA E LUSSO SENZA TEMPO, STORIA E CULTURA APERTI AL PUBBLICO

In contemporanea a Vicenzaoro, fino a lunedì 8 settembre, c’è VO Vintage: appassionati, esperti e collezionisti di orologi e gioielli vintage hanno la possibilità di scoprire creazioni rare, autentici tesori del passato così come icone del secondo polso (Hall 8.1, ingresso gratuito su www.vintage.com). Oltre 40 espositori selezionati per una mostra mercato che propone anche una ricca agenda di talk ed eventi.

GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI, SABATO 6 SETTEMBRE

Dalle 11 l’evento Strategie e modelli di successo per il mondo della gioielleria in Cina. Focus sul mercato del dragone al quale si guarda come opportunità straordinaria ma complessa per l’alta gioielleria italiana e le strategie commerciali da adottare. In contemporanea, va in scena The Quantum Age: Jewellery and the Convergence of Cultural Transformations. Il talk di Trendvision Jewellery + Forecasting, Osservatorio indipendente di Vicenzaoro by IEG diretto da Paola De Luca, affronta il tema del gioiello come artefatto culturale e tecnologico, linguaggio multidimensionale, simbolico, modulare, emozionale grazie all’apporto di importanti ospiti internazionali. Dalle 14, Il futuro delle rotte dell’export: dati, tendenze e strumenti per internazionalizzare curato da CLUB DEGLI ORAFI. Durante il convegno, i risultati di un sondaggio sulle strategie di internazionalizzazione e l’attrazione della clientela estera nel comparto orafo, le tendenze emergenti e le azioni già introdotte dalle aziende per rispondere alle nuove dinamiche geo-economiche; inoltre, gli strumenti messi in campo da ICE Agenzia a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese italiane. Dalle 16.30, si parlerà di Made in Italy, venduto nel Regno Unito: valorizzare la provenienza e l’artigianalità per aumentare le vendite.

«Con l’inaugurazione di Vicenzaoro September Vicenza torna protagonista sulla scena internazionale come capitale mondiale della gioielleria. Un un evento che richiama oltre 1.200 brand da 30 Paesi e più di 6.000 buyer selezionati provenienti da 145 nazioni: numeri che certificano un primato di eccellenza riconosciuto a livello globale».

«Vicenzaoro non è soltanto una fiera, ma un punto di incontro che valorizza il saper fare italiano, un patrimonio di creatività, innovazione e tradizione che ci rende competitivi e attrattivi nel mondo. Per la nostra città rappresenta anche un’occasione straordinaria di visibilità, di relazioni economiche e di crescita turistica. Vicenza diventa in questi giorni una vetrina mondiale, capace di unire le eccellenze produttive locali con le nuove sfide globali, aprendosi a mercati emergenti come Giappone e Polonia».

Giovine aggiunge: «Questo successo è reso possibile anche dal lavoro quotidiano del Governo Meloni e in particolare del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso; con la legge sul Made in Italy si è finalmente messo al centro la tutela, la promozione e la difesa delle nostre eccellenze. una scelta politica chiara: sostenere il genio italiano e proteggere ciò che rende unico il nostro Paese nel mondo».

«Continueremo a sostenere ogni iniziativa che rafforzi il ruolo del capoluogo berico come hub internazionale capace di continuare a garantire alla nostra comunità quel ruolo di ambasciatrice del Made in Italy più autentico e prezioso».

Così l’On. Silvio Giovine, Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Vicenza, saluta l’apertura della manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group.

«Insieme a Ieg stiamo investendo sia sull’hardware sia sul software della Fiera dell’Oro – ha il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai oggi alla cerimonia di apertura di Vicenzaoro September -. Da un lato l’hardware, con il nuovo padiglione, per un investimento da 60 milioni, ma anche la stazione dei treni che arriverà qui insieme ai lavori della TAV e tutti gli altri investimenti che ruotano attorno al quartiere fieristico, che renderanno sempre più moderna e sempre più accogliente la Fiera. Su questo il Comune ha preso anche un impegno con Ieg, ovvero quello di portare in Consiglio comunale un percorso urbanistico che ci consenta il riassetto del quartiere fieristico. E poi il software, con eventi come “The Vicenza Symposium” in Basilica palladiana, grazie al quale Vicenza è stata la capitale della tecnologia nella gioielleria e negli accessori della moda, con esperti da tutto il mondo e con tutti i più grandi gruppi a livello mondiale. Si allarga dunque sempre di più la rete che si sta costruendo attorno a Vicenza per rafforzare il ruolo internazionale della città».