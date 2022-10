Al via Abilmente: la fiera della creatività a Vicenza

AL VIA DOMANI ABILMENTE AUTUNNO VICENZA, IL SALONE DOVE LA CREATIVITÀ È PER TUTTI

• Il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group torna in fiera a Vicenza da domani, giovedì

13 ottobre, fino a domenica 16

• Oltre 300 espositori e più di mille corsi e dimostrazioni per quattro giorni dedicati al Do It Yourself

• Dai corsi di calligrafia di The Quick Lazy Dog a quelli di ricamo dell’area laboratorio Arti di Filo fino

alle attività per gli amanti del patchwork, tutte le novità del settore e i laboratori esperienziali

assieme alle creative più amate e tante attività per le famiglie



È arrivato il momento di mettere in gioco la creatività: domani, giovedì 13 ottobre,

torna in fiera a Vicenza Abilmente, il Salone delle Idee Creative che Italian Exhibition Group dedica alla

community di crafter e appassionati del Do It Yourself di tutte le età che non vedono l’ora di incontrarsi per condividere momenti di ispirazione, tecniche creative e laboratori esperienziali.

Fino a domenica 16, Vicenza diventa ancora una volta la capitale del fai-da-te creativo grazie a oltre 300

espositori che propongono un’offerta completa di materiali e strumenti per realizzare i propri progetti

handmade, e più di mille corsi e dimostrazioni grazie ai quali il pubblico di appassionati potrà mettersi alla prova, facendosi guidare dall’abilità delle creative più amate d’Italia per esplorare i diversi mondi della

manualità creativa, tra decorazioni e bijoux, cucito, filato e ricamo, patchwork, calligrafia, carta, scrap e

colore.



LE ATTIVITÀ DA NON PERDERE

Tra le attività più attese dal pubblico di Abilmente nei quattro giorni di kermesse, i workshop pratici della Via delle Idee, area iconica della manifestazione che porta in fiera le ultime tendenze creative, tra monili in pasta polimerica e sculture di pezza, creazioni in fimo e in fibre di lana, patchwork e uncinetto. Grande attesa anche per il laboratorio della slow fashion Cucito su di te, dove riscoprire il piacere di capi handmade unici e creati su misura e imparare tecniche di rammendo creativo, ma anche per i laboratori di lettering e calligrafia di The Quick Lazy Dog.



AGO E FILO: I SEGRETI DEL RICAMO E DEL PATCHWORK

Chi vuole apprendere nuove tecniche di ricamo, dalle più semplici alle più complesse, fino a quelle quasi

dimenticate, potrà sbizzarrire la sua fantasia nell’area laboratorio Arti di Filo, dove troverà workshop e

dimostrazioni sul macramè, punti base e intrecci, ricami a rete e bottoni fatti a mano, agopittura e merletto. Da non perdere poi le attività per gli amanti del patchwork proposte da tutte le associazioni di quilting del Veneto,

da “Casa Patchwork & Quilting” di Bassano del Grappa all’Associazione Passione Patchwork di Padova, da AD MAIORA di Verona all’Associazione Dodi Quilt di Vicenza fino a Patchwork Idea di Treviso.



I LABORATORI PER LE FAMIGLIE

Ad Abilmente il divertimento è assicurato per tutta la famiglia. Con la guida esperta delle creative di Make your Style, Alessandra Casali e Le Fettine, i bambini potranno realizzare insieme ai propri cari gomme da cancellare fai-da-te, decorazioni per l’albero di Natale, bambole e pupazzi, monili in plastica fluorescente e buffi portachiavi.

Per rendere ancora più piacevole e sicura l’esperienza in fiera, un intero padiglione è adibito ad area ristoro e picnic, a disposizione anche per consumare il pranzo al sacco.



