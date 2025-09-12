Al teatro comunale di Thiene uno spettacolo comico a favore dei bimbi nati prematuri

Sabato 13 settembre con inizio alle 20.30: il ricavato della serata, organizzata dall’Associazione Vicenza for Children Aps, andrà a sostegno del progetto “Dal cuore delle mamme alle culle fragili” per la raccolta del latte materno.

Passare una serata divertente per garantire latte umano donato e sicuro ai neonati prematuri o fragili ricoverati nelle Terapie intensive neonatali della provincia di Vicenza. Un’accoppiata vincente che sarà possibile realizzare sabato prossimo, 13 settembre, alle ore 20.30 al Teatro Comunale di Thiene, grazie dall’Associazione Vicenza for Children Aps, che ha organizzato l’evento per sostenere il progetto “Dal cuore delle mamme alle culle fragili”, un dono prezioso ai bambini più piccoli e vulnerabili.

A salire sul palco sarà Lanfranco Fossà (in arte Lenny), che darà vita allo spettacolo “Esprimi un desiderio”, con la regia di Matteo Spiazzi e la partecipazione di Alessio Mantovani, una performance brillante e coinvolgente nel quale guiderà gli spettatori in un viaggio dagli anni ’60 ad oggi.

Ogni posto a teatro si tramuterà in un aiuto concreto che servirà a dare linfa alla raccolta fondi di Vicenza for Children, volta a sostenere B.l.u.d. – Banca del latte umano donato.

Il latte materno, raccolto a domicilio da mamme donatrici, rappresenta un vero “farmaco naturale” che riduce drasticamente infezioni e complicanze nei neonati fragili. Attualmente, il servizio di raccolta latte copre l’intera provincia di Vicenza e viene svolto due volte a settimana, per un totale di circa 450 km percorsi, gestiti da 15 volontari della Croce Bianca White Cross. Il veicolo utilizzato per questo servizio è ormai obsoleto e costoso da mantenere. Vicenza for Children intende contribuire all’acquisto di un nuovo mezzo, con consumi contenuti e costi di manutenzione sostenibili, che possa garantire affidabilità, praticità e sicurezza nel trasporto quotidiano di latte materno congelato e materiali sanitari.

Oltre che direttamente a Teatro, il posto può essere prenotato con una donazione consapevole di 10 euro su sito: https://forms.gle/mvM1i7stoFoR1NP97 oppure telefonando a Vicenza for Children al numero 392 9900987 o all’indirizzo e-mail: info@vicenzaforchildren.it.

Chi volesse sostenere la raccolta fondi può Inviare un bonifico a: Banca Unicredit SpA, IBAN: IT39Y0200811802000106509670, BIC: UNCRITM1N18. Causale”Erogazione liberale raccolta fondi un’auto per la BLUD”; contattare direttamente Vicenza for Children, oppure https://vicenzaforchildren.it/sostienici/ Causale” Erogazione liberale raccolta fondi un’auto per la BLUD”.