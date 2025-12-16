Aggredisce un uomo per rubargli il cellulare: ribtracciato e denunciato

Nel pomeriggio del 5 novembre scorso un cittadino straniero aveva concordato un appuntamento con

una persona nei pressi della stazione delle corriere di Arzignano. I due si erano recati in un

bar nelle vicinanze, trattenendosi all’interno del locale. All’uscita del bar, la situazione

è rapidamente degenerata in aggressione fisica da parte dello straniero che, con strattoni e spintoni, è

riuscito a sottrarre alla vittima il telefono cellulare. Denunciato il fatto ai Carabinieri, sono scattate le

indagini per identificare l’autore della rapina. Grazie alla visione delle immagini registrate dal locale sistema di videosorveglianza, i militari della Stazione Carabinieri di Arzignano hanno ricostruito l’episodio e denunciato l’autore del reato. Si tratta di un pregiudicato 34enne originario della Costa d’Avorio, residente a Montecchio Maggiore, già noto ai Carabinieri. L’aggressione troverebbe spiegazione in un debito contratto dalla vittima e mai saldato. Terminati gli accertamenti di rito, il rapinatore è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza.

