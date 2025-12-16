CRONACAOVEST VICENTINO
16 Dicembre 2025 - 10.27

Aggredisce un uomo per rubargli il cellulare: ribtracciato e denunciato

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Nel pomeriggio del 5 novembre scorso un cittadino straniero aveva concordato un appuntamento con
una persona nei pressi della stazione delle corriere di Arzignano. I due si erano recati in un
bar nelle vicinanze, trattenendosi all’interno del locale. All’uscita del bar, la situazione
è rapidamente degenerata in aggressione fisica da parte dello straniero che, con strattoni e spintoni, è
riuscito a sottrarre alla vittima il telefono cellulare. Denunciato il fatto ai Carabinieri, sono scattate le
indagini per identificare l’autore della rapina. Grazie alla visione delle immagini registrate dal locale sistema di videosorveglianza, i militari della Stazione Carabinieri di Arzignano hanno ricostruito l’episodio e denunciato l’autore del reato. Si tratta di un pregiudicato 34enne originario della Costa d’Avorio, residente a Montecchio Maggiore, già noto ai Carabinieri. L’aggressione troverebbe spiegazione in un debito contratto dalla vittima e mai saldato. Terminati gli accertamenti di rito, il rapinatore è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Aggredisce un uomo per rubargli il cellulare: ribtracciato e denunciato | TViWeb Aggredisce un uomo per rubargli il cellulare: ribtracciato e denunciato | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy