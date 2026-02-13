Aerei: i sindacati confermano lo sciopero, probabile precettazione

ROMA – I sindacati del trasporto aereo hanno confermato gli scioperi programmati per il 16 febbraio e il 7 marzo, nonostante l’incontro tenutosi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) non abbia portato a risultati concreti.

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp, già in una missiva inviata al Mit e alla Commissione di Garanzia, avevano ribadito il loro rifiuto di posticipare le agitazioni, come richiesto dallo stesso Garante in considerazione delle Olimpiadi Milano-Cortina in corso.

A questo punto, secondo quanto si apprende, è probabile che si ricorra alla precettazione per garantire la continuità dei servizi aerei durante le date dello sciopero.

Le organizzazioni sindacali hanno sottolineato che le motivazioni alla base della mobilitazione restano invariate, puntando a ottenere risposte sulle condizioni di lavoro e sui contratti del personale del settore.

La situazione resta in evoluzione e le autorità competenti monitorano la situazione per minimizzare possibili disagi per i passeggeri.