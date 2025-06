ADHD, un disturbo che colpisce anche gli adulti: il 12 giugno la Giornata Nazionale di Sensibilizzazione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Giovedì 12 giugno si celebra la Giornata Nazionale di Sensibilizzazione sul Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD), una ricorrenza importante per richiamare l’attenzione su una condizione spesso sottovalutata, soprattutto quando riguarda gli adulti.

L’ADHD è comunemente associato all’infanzia, con sintomi come disattenzione, difficoltà di concentrazione, agitazione e impulsività. Ma il disturbo può colpire anche gli adulti, sebbene non si sviluppi ex novo in età avanzata.

È fondamentale sapere che l’ADHD può effettivamente colpire gli adulti, ma non nasce in età adulta: si tratta piuttosto di una condizione presente fin dall’infanzia, non diagnosticata o non trattata, i cui sintomi persistono nel tempo”. Circa il 3% degli adulti soffre di ADHD, mentre la percentuale tra i minori di 18 anni si attesta al 5%.

La diagnosi negli adulti può risultare particolarmente complessa, poiché i sintomi vengono spesso confusi con condizioni come lo stress, l’ansia o l’eccessivo carico lavorativo. Tuttavia, è possibile riconoscere il disturbo valutando alcuni segnali chiave: deficit di attenzione, impulsività e iperattività motoria, che devono perdurare per almeno sei mesi e avere un impatto sulla vita sociale, professionale e familiare.

Per chi convive con l’ADHD, le possibilità di trattamento includono la terapia cognitivo-comportamentale e, nei casi più complessi, il ricorso a farmaci specifici come il metilfenidato.

La giornata del 12 giugno rappresenta quindi un’occasione preziosa per informare, sensibilizzare e rompere lo stigma che ancora oggi circonda questa patologia, soprattutto quando si manifesta oltre l’età infantile.