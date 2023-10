Il “Quartetto Veneto” inaugura l’Anno Accademico dell’Università adulti/anziani di Asiago 

Il Festival Internazionale di Musica del Veneto celebra il suo dodicesimo appuntamento ad Asiago. Il cartellone degli eventi, infatti, procede con un prestigioso concerto del “Quartetto Veneto”, che si svolgerà presso la Chiesa di San Rocco il 4 ottobre alle ore 16.00, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2023/2024 dell’Università adulti/anziani.

Il quartetto d’archi, interpreterà per l’occasione brani tratti dal repertorio classico nella prima parte del concerto, mentre la seconda parte sarà incentrata nell’esecuzione di brani tratti da compositori di musica da film.

In apertura del concerto si svolgeranno i tradizionali saluti istituzionali da parte dell’Amministrazione Comunale.

L’amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Roberto Rigoni Stern, ringrazia il Direttore Artistico del festival, il Maestro Alberto De Piero, la Presidenza del Consiglio Regionale del Veneto e tutti coloro che contribuiranno alla realizzazione di questo importante evento, che rappresenta una tappa importante per la Città di Asiago nell’exursus del cartellone regionale.