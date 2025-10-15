CRONACAPROVINCIA VicenzaVENETO
15 Ottobre 2025 - 11.09

Addio ad Anna Zilio, maratoneta vicentina trovata senza vita a 39 anni

REDAZIONE
Il mondo del running veneto è sotto shock per la scomparsa improvvisa di Anna Zilio, 39 anni, maratoneta originaria di Marano Vicentino, trovata senza vita dai genitori nella sua abitazione di Verona. Laureata in giurisprudenza, aveva lavorato come avvocata prima di dedicarsi completamente alla sua grande passione, la corsa, e lavorava da tempo nel negozio sportivo Km Sport di San Martino Buon Albergo.

Le cause del decesso non sono ancora chiare, ma si ipotizzano motivi naturali. Zilio era molto conosciuta nel panorama podistico: tra i suoi risultati più significativi un ottavo posto alla Venezia Marathon del 2016 e il secondo posto alla Maratona di Verona del 2022, dove aveva stabilito il suo record personale di 2 ore e 52 minuti. Solo due settimane fa aveva partecipato alla StrArzignano, classificandosi settima.

Commosso il ricordo delle società sportive. «Era una ragazza solare, sportiva e piena di energia» ha detto Riccardo Solfo, presidente di Vicenza Marathon. Anche Verona Run Marathon l’ha salutata con affetto sui social: «Ci ha lasciato una giovane donna carica di sorrisi e di forza. Continua a correre, Anna».

