Acque del Chiampo: via al razionamento dell’acqua solo per usi essenziali (Video)

Per contrastare la siccità che continua a colpire e a imperversare nella nostra regione, Acque del Chiampo ha deciso di limitare l’utilizzo dell’acqua in tutto il suo territorio di competenza

Per contrastare gli effetti dell’emergenza idrica che si sta aggravando a causa della mancanza di precipitazioni, da domani (2 agosto) nel territorio dei quattro Comuni dell’Alta Valle del Chiampo la limitazione dell’utilizzo dell’acqua potabile agli usi essenziali sarà esteso 24 ore 24 con un’ordinanza ad hoc firmata dai sindaci, con l’obiettivo di evitare i razionamenti necessari in caso la situazione si aggravasse ulteriormente.

La decisione è stata presa questa mattina in Comune ad Altissimo durante una riunione cui hanno partecipato i sindaci di Altissimo, Omar Loris Trevisan, di San Pietro Mussolino, Gabriele Tasso, di Nogarole Vicentino, Romina Bauce e il vice sindaco di Crespadoro, Manuel Consolaro insieme ai vertici di Acque del Chiampo: il presidente Renzo Marcigaglia, il vice presidente Guglielmo Dal Ceredo e il direttore generale, Andrea Chiorboli, con la presenza dei responsabili tecnici di Acque del Chiampo che si occupano delle criticità legate all’emergenza idrica.

“Ci siamo incontrati oggi tra colleghi sindaci dell’Alta Valle del Chiampo con Acque del Chiampo per valutare come gestire l’emergenza idrica che purtroppo è sempre più grave – ha commentato il sindaco di San Pietro Mussolino, Gabriele Tasso, a nome anche dei colleghi al termine della riunione -. Procederemo quindi con l’inasprimento dell’ordinanza estendendo alle 24 ore il divieto di utilizzo idrico per usi non necessari: sarà vietata l’irrigazione dei giardini e quella degli orti, il lavaggio delle auto e dei piazzali e il riempimento delle piscine private sia di giorno che di notte. Chiediamo ai cittadini uno sforzo ulteriore per non sprecare l’acqua che è il nostro bene più prezioso in assoluto e dobbiamo salvaguardarlo”.

“Acque del Chiampo in questa situazione molto impegnativa sta mettendo in campo tutte le proprie forze – ha detto il presidente di Acque del Chiampo, Renzo Marcigaglia -. Nonostante le grandi difficoltà, stiamo intervenendo a più livelli e incrementando i trasporti con le autobotti e siamo preparati a sostenere questo sforzo fino a settembre”.

Marcigaglia è intervenuto anche sul versante dei finanziamenti regionali per coprire i costi dell’emergenza: ad Acque del Chiampo sono stati assegnati quasi 600 mila euro per gli interventi per la messa in sicurezza e il ripristino delle sorgenti nelle frazioni di Crespadoro (200mila euro), per gli interventi strutturali di adeguamento della rete dell’acquedotto (123mila euro) e per il costo dei trasporti di acqua con le autobotti (200mila euro: previsione di spesa da marzo a fine agosto): ”La nostra priorità è garantire sempre il servizio di acquedotto a tutti, anche in Alta Valle. Trasportare l’acqua dove scarseggia per contrastare l’emergenza idrica costa, ma dobbiamo far fronte all’emergenza evitando disagi ai nostri utenti” ha concluso Marcigaglia.

L’estensione alle 24 ore della limitazione dell’uso sarà accompagnata anche dall’intensificazione dei controlli sul rispetto dell’ordinanza, pena l’erogazione di sanzioni. A tal fine i sindaci stanno preparando una lettera da inviare al prefetto di Vicenza per chiedere particolare attenzione da parte delle Forze dell’Ordine.

Oltre alle limitazioni previste dalle ordinanze dei sindaci, Acque del Chiampo rivolge agli utenti l’invito ad evitare sprechi, suggerendo una serie di consigli pratici per il risparmio idrico:

1 – Non lasciare il rubinetto aperto quando ti lavi i denti, le mani, ti fai la barba

2 – Scegli di fare la doccia invece del bagno nella vasca

3 – Usa la lavastoviglie e la lavatrice a pieno carico

4 – Innaffia le piante con l’acqua già usata per lavare frutta e verdura

5 – Chiudi il rubinetto centrale quando ti assenti da casa per tanto tempo

6 – Controlla periodicamente rubinetti e sanitari e ripara subito le perdite

7 – Applica il frangigetto al rubinetto per regolare e limitare il flusso

8 – Inserisci nella cassetta del wc un regolatore per diminuire lo scarico

Gli 8 consigli fanno parte della campagna “L’acqua è preziosa, non sprecarla” di Viveracqua, il consorzio che riunisce i gestori idrici del Veneto a capitale pubblico.