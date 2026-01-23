Acque del Chiampo, attivo il nuovo Sportello Online: servizi digitali senza code allo sportello

È operativo il nuovo Sportello Online di Acque del Chiampo, il servizio digitale che permette agli utenti di gestire in autonomia e in pochi clic tutte le pratiche amministrative legate alla propria utenza, evitando di doversi recare fisicamente allo sportello di via Ferraretta ad Arzignano.

«Il nuovo Sportello Online rappresenta un ulteriore passo avanti nella digitalizzazione dei servizi, offrendo maggiore comodità, rapidità e accessibilità a tutti i cittadini», commenta il presidente di Acque del Chiampo, Renzo Marcigaglia.

Attraverso il sito www.acquedelchiampospa.it, accessibile sia da computer sia da smartphone, gli utenti possono consultare bollette e consumi, effettuare pagamenti, inserire l’autolettura del contatore, richiedere l’attivazione o la disattivazione del servizio, domandare rateizzazioni, effettuare volture, inoltrare richieste di informazioni, presentare reclami e chiedere la rettifica delle fatture.

Il nuovo servizio punta a semplificare il rapporto tra cittadini e azienda, riducendo tempi di attesa e spostamenti, e rendendo più efficiente la gestione delle utenze idriche.