ACQUA PIÙ SICURA CONTRO I PFAS: COMPLETATI I NUOVI FILTRI A GRUMELLO DI CHIAMPO

Un passo decisivo nella tutela della salute e dell’ambiente. Al centro idrico di Grumello di Chiampo è stata completata l’installazione dei nuovi filtri anti PFAS a servizio delle utenze dei Comuni di Chiampo e Arzignano. L’intervento, realizzato da Acque del Chiampo con un investimento complessivo di 1,2 milioni di euro, prevede sei filtri a carboni attivi capaci di trattare fino a 150 litri d’acqua al secondo, garantendo un servizio a circa 13 mila utenze. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Chiampo, Filippo Negro, che ha indicato come prossimo obiettivo l’estensione del sistema di filtrazione a tutti i pozzi che riforniscono la popolazione. L’attenzione al territorio si conferma anche attraverso altri servizi, come le casette dell’acqua: tre solo a Chiampo e 28 complessive nell’area, fondamentali anche perché assicurano acqua a PFAS zero.