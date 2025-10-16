Abilmente Vicenza 2025: vent’anni di creatività e passione “fatto a mano”. In Fiera

Abilmente Vicenza 2025 apre le porte alla creatività

Vent’anni di ispirazioni e manualità nel Salone di Italian Exhibition Group

• Il Salone di Italian Exhibition Group, in fiera fino a domenica 19, ha aperto le porte alla grande community del fai da te creativo al quartiere fieristico di Vicenza

• Vent’anni di storia celebrati con un mosaico partecipativo che intreccia ricordi e ispirazioni dei visitatori

• In fiera l’arte della carta in tutte le sue forme, con workshop di scrapbooking, calligrafia, legatoria e tecniche innovative

Vicenza, 16 ottobre 2025 – L’autunno prende forma in tessuti caldi come abbracci, in fili intrecciati che compongono la trama di una stagione da vivere all’insegna della passione creativa. Ha aperto le porte questa mattina Abilmente Vicenza 2025, il Salone della manualità creativa organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), che fin dalle prime ore ha riempito i padiglioni del quartiere fieristico di Vicenza di visitatori, colori e materiali, in un’atmosfera vivace e partecipata che racconta il cuore pulsante del “fatto a mano”.

Un mosaico di ricordi per vent’anni di ispirazione

Da oggi, per il popolo di appassionati, è iniziata una festa lunga quattro giorni. Abilmente celebra il traguardo dei suoi primi vent’anni di creatività condivisa con un viaggio nel tempo: una mostra al padiglione 7 ripercorre i momenti più belli della storia della manifestazione di IEG, mentre un mosaico partecipativo raccoglie i ricordi dei visitatori, ciascuno chiamato a lasciare un pensiero su un biglietto. Un modo simbolico per intrecciare passato e futuro, ricordo e ispirazione — perché la creatività, come i fili, unisce storie diverse in una trama comune.

I colori caldi dell’autunno ispirano la creatività

Qui l’autunno si fa materia viva: lana grossa (chunky) che diventa coperta, foglie di carta e di stoffa che si trasformano in ghirlande, vasetti riciclati che risplendono come punti luce. La creatività scalda l’aria e si accende di tonalità ambrate, muschio e terracotta. Dai funghi lavorati con la tecnica dell’amigurumi ai centrotavola con rami e candele, fino ai progetti di upcycling che danno nuova vita a materiali dimenticati: l’artigianato contemporaneo si intreccia con il desiderio di rallentare e ritrovare il piacere del creare con le proprie mani.

Il regno del fai da te: tra sperimentazione, sostenibilità e fantasia

Abilmente è un concentrato di fantasia e sperimentazione, dove ogni stand racconta un modo diverso di interpretare la manualità, tra materiali, strumenti e tecniche creative da imparare attraverso corsi e laboratori (il programma è disponibile a questo link). C’è chi intrappola fiori e pigmenti nella resina epossidica per creare luminosi oggetti d’arredo, e chi dà nuova vita ai fiori veri, trasformandoli in gioielli. Tra le tecniche che uniscono poesia e materia spicca anche la argilla polimerica o la ceramica artigianale. Gli appassionati di cucito e filato trovano invece un mondo colorato di stoffe, accessori e idee sartoriali: da tessuti di recupero trasformati in capi vivaci e sostenibili a capi dove moda e arte si intrecciano con la stampa linoleografica e i gioielli in bozzoli di seta. Il mondo del filo continua con gli amigurumi, piccole creature all’uncinetto nate da una tecnica giapponese ormai amatissima, e con il macramè che intreccia nodi di cotone in accessori contemporanei.

In fiera anche i maestri del fatto a mano decorativo, con laboratori per imparare a “bruciare” il legno per ottenere disegni unici, intrecciare carta, feltro e materiali naturali, dipingere su tessuti e pelle, trasformare la carta in spettacolari fiori giganti. La sezione dedicata a carta, colore e illustrazione invita i visitatori a riscoprire la leggerezza e la precisione del gesto manuale: dai mandala di carta alla rilegatura artigianale, fino ai gioielli di carta giapponese e all’arte del blockprinting, dell’acrilico e dell’acquerello.

About Abilmente

ABILMENTE è la grande festa italiana della manualità creativa organizzata da Italian Exhibition Group, punto di riferimento in Italia per le community di crafters e appassionati del Do It Yourself. Aperta al grande pubblico e adatta a tutta la famiglia, nel 2025 ha fissato in calendario otto edizioni (quattro nella prima parte dell’anno e quattro in autunno, tra Vicenza, Roma, Milano e Torino).

