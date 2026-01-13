CRONACA
13 Gennaio 2026 - 9.50

A4 – Scontro tra 3 auto e un tir: 1 ferito (FOTO)

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Intorno alle 19.30 di ieri i Vigili del Fuoco sono intervenuti sull’autostrada A4 in direzione Milano, poco prima dello svincolo con la A22 Brennero–Modena, per un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture e un mezzo pesante.
La squadra partita dalla centrale di Verona ha operato insieme al personale del Suem118 per estrarre una persona rimasta incastrata all’interno della propria auto; il ferito è stato successivamente affidato alle cure dei sanitari.
Il traffico ha subìto forti rallentamenti a causa della chiusura di una corsia, necessaria per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.
Presenti sul posto anche Polstrada e personale della società autostradale.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

A4 - Scontro tra 3 auto e un tir: 1 ferito (FOTO) | TViWeb A4 - Scontro tra 3 auto e un tir: 1 ferito (FOTO) | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy