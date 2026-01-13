A4 – Scontro tra 3 auto e un tir: 1 ferito (FOTO)

Intorno alle 19.30 di ieri i Vigili del Fuoco sono intervenuti sull’autostrada A4 in direzione Milano, poco prima dello svincolo con la A22 Brennero–Modena, per un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture e un mezzo pesante.

La squadra partita dalla centrale di Verona ha operato insieme al personale del Suem118 per estrarre una persona rimasta incastrata all’interno della propria auto; il ferito è stato successivamente affidato alle cure dei sanitari.

Il traffico ha subìto forti rallentamenti a causa della chiusura di una corsia, necessaria per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.

Presenti sul posto anche Polstrada e personale della società autostradale.