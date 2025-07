A Vicenza i primi laureati del corso di Design

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Si è svolta oggi, nella sede di piazzetta San Biagio, la cerimonia di proclamazione dei primi laureati del corso di laurea in Design organizzato a Vicenza dall’Università Iuav di Venezia in collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza.

Sono 5 gli studenti arrivati per primi al traguardo, con tesi di laurea su argomenti molto eterogenei: da oggetti d’arredo leggeri e modulari a borse/zaino e supporti di sosta per i ciclisti, dall’attenzione a luoghi celati come i bagni pubblici alla valorizzazione poetica delle qualità del legno marginale e dell’imperfezione. Tutti con un comune filo conduttore: l’attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti, delle produzioni e dei comportamenti.

«Questi tre anni sono passati in modo incredibilmente veloce – commenta la prof.ssa Laura Badalucco, coordinatrice del corso di laurea -, sia perché sono stati vissuti con grande passione dai docenti e dagli studenti, sia perché sono stati densi di attività che sono andate ben al di là della tradizionale didattica, con i workshop, le visite aziendali, le tantissime testimonianze che abbiamo ospitato in sede. Essere arrivati ai primi laureati è naturalmente motivo di grande soddisfazione, ma lo è altrettanto il riscontro molto positivo nel territorio che abbiamo registrato fin da subito e che è quindi andato consolidandosi sempre di più: lo dimostrano le collaborazioni attivate con un numero crescente di aziende e le esperienze di tirocinio degli studenti. Questo riscontro ci stimola anche a immaginare ulteriori sviluppi della presenza di Iuav a Vicenza».

Proprio sul rapporto che si è creato in soli tre anni tra il corso di laurea in Design e il territorio richiama l’attenzione Adamo Dalla Fontana, presidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza: «Innanzitutto mi congratulo con gli studenti che oggi si sono laureati: mi auguro che possano mettere a frutto nel migliore dei modi il loro percorso di studi, magari in aziende vicentine. Le imprese del territorio hanno infatti dimostrato di aver compreso fin da subito le potenzialità del design non solo e non tanto per realizzare prodotti esteticamente più attraenti, ma come risorsa per l’innovazione. E questo vale per le aziende attive nei settori più diversi, non solo in quegli ambiti che tradizionalmente vengono associati al concetto di “bello” o ad una certa idea di Made in Italy. Lo dimostra la varietà di aziende che hanno chiesto di collaborare con Iuav, ad esempio in occasione dei workshop ma non solo, e lo dimostrano anche le tesi dei primi laureati. Oggi arriviamo alla conclusione ideale di un percorso iniziato alcuni anni fa, ma più che guardare al cammino già compiuto vogliamo pensare alle prossime tappe della collaborazione con Iuav, che si sta dimostrando assolutamente di successo e di valore per tutti i soggetti coinvolti».

Nel frattempo restano aperte fino al 30 luglio le iscrizioni al corso di laurea in Design per l’anno accademico 2025/2026.