A Padova arriva la Scuola di robotica urologica

Ha preso avvio presso l’Azienda ospedaliero universitaria integrata di Padova la Scuola di robotica urologica, diretta da Fabrizio Dal Moro, direttore Uoc Urologia, e cofinanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con un investimento di 190mila euro. La chirurgia robotica in urologia porta grandissimi vantaggi per i pazienti: riduzione dei giorni di degenza, diminuzione delle complicanze, miglioramento del risultato finale, limitazione o annullamento delle trasfusioni. Nel 2024 sono stati eseguiti dall’équipe di Dal Moro 717 interventi robotici con un trend dal 2021 in continua crescita: nei primi dieci mesi del 2025 sono già 830 gli atti operatori con robot.

Padova attualmente ha la casistica maggiore in Veneto per la presa in carico di pazienti con tumore della vescica grazie alla tecnica chirurgica “VeSpa”. La Scuola di Specializzazione in Urologia di Padova ha ottenuto il sigillo di qualità dall’Ateneo, è stata riconosciuta come centro di training europeo con altri tre ospedali italiani per il tumore alla prostata, ai reni, al sistema urinario, ed è stata certificata Smart 4R per la chirurgia robotica mininvasiva. La Uoc Urologia ha confermato per il quarto anno consecutivo il primo posto a livello nazionale nella classifica promossa da Newsweek.

