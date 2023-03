A Noventa Vicentina il nuovo sindaco e consiglio comunale dei ragazzi

Oggi, martedì 21 marzo, all’Istituto comprensivo “A. Fogazzaro” di Noventa Vicentina si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi. Complimenti al nuovo Sindaco Filippo Roverso e a tutti i ragazzi eletti in assemblea di rappresentanza degli studenti noventani. Un plauso anche agli insegnanti, in particolare alla dirigente scolastica prof.ssa Renata De Grandi, alla vicepreside prof.ssa Viviana Marcati e al prof. Sandro Parolo, per aver fortemente voluto questa significativa iniziativa di educazione civica. Un’occasione importante di crescita e formazione di futuri cittadini impegnati ed attenti alla propria comunità.