A Noventa un convegno sulla persona anziana e all’amministrazione di sostegno

Si informa la cittadinanza che il Centro Servizi Ca’ Arnaldi, con il patrocinio del Comune di Noventa Vicentina e in collaborazione con l’Associazione Amministrazione di Sostegno-Veneto, ha organizzato un convegno dal titolo “La Persona anziana in residenza e l’amministrazione di sostegno” per Giovedì 11 maggio 2023, dalle ore 8.30 alle 13.00, presso la Sala Polifunzionale di Ca’ Arnaldi in Via Fontana 60.

La partecipazione al convegno è gratuita e ai partecipanti verrà rilasciato un attestato.

La cittadinanza è invitata a partecipare.