A Noventa la primavera arriva con la mostra “Di-Segno in Fiore”

Sabato 14 marzo alle ore 18, presso la Sala Esposizioni di Villa Barbarigo a Noventa Vicentina, sarà inaugurata la mostra “DI-SEGNO IN FIORE – Sguardi gentili sulla natura”, esposizione collettiva di disegno e pittura che esplora il legame tra arte e natura.

La mostra presenta i lavori degli allievi dell’Associazione Culturale Il Ponte di Cristallo.

L’esposizione è curata dall’artista Marzia Bedeschi e sarà aperta fino al 29 marzo con questi orari: 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00 (tutti i sabati e le domeniche)

Ingresso libero.

