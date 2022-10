A Lonigo la OTO al Teatro Comunale

Il secondo appuntamento in cartellone per la nuova stagione 2022-2023 del Teatro Comunale di Lonigo, con la direzione artistica di Alessandro Anderloni, unisce un’offerta di qualità con una programmazione culturale particolarmente attenta alle nuove generazioni, sia nel pubblico che nella valorizzazione del talento degli artisti in scena.

Non fa eccezione a questa scelta di responsabilità anche il Concerto fuori abbonamento di sabato 29 ottobre alle ore 21 con la OTO- Orchestra del Teatro Olimpico, formazione che proprio nella città leonicena ha fissato da anni il suo quartier generale nella prestigiosa Villa San Fermo. A rendere del tutto particolare l’evento è l’alternarsi sul podio di due giovani direttori – Francesco Di Giorgio e Luigi Bedin – in quello che sarà il loro esame finale del Corso di studi in direzione d’orchestra. Percorso di formazione presso il Conservatorio di Musica di Vicenza “A.Pedrollo”, nella classe del maestro Giancarlo Andretta.

Il concerto di sabato rappresenterà, dunque, un momento fondamentale nella carriera musicale di Francesco e Luigi, chiamati a dirigere un’orchestra rinomata e in un teatro di antica tradizione, al cospetto della commissione esaminatrice e di un pubblico “vero”, oltre ad un programma piuttosto impegnativo.

Per Luigi Bedin il banco di prova sarà la Sinfonia n. 2 di Beethoven, pagina che sprigiona energia e serenità pur essendo nata negli anni in cui il compositore di Bonn iniziò a chiudersi sempre più in sé stesso a causa della sordità che comprometterà poi il resto della sua vita.

Francesco Di Giorgio se la vedrà invece con Schubert e Richard Strauss. Le due Ouverture “in stile italiano” che Schubert compose nel novembre del 1817, sono un omaggio al successo che le musiche di Gioachino Rossini raccolsero presso il pubblico viennese. L’originale stile del pesarese, che rappresentava “lo spirito frivolo e sensuale dell’anima italiana” fece breccia anche in Schubert il quale, in segno di ammirazione, scrisse in rapida successione un’Ouverture in Do maggiore e una in Re maggiore, che sposano esuberanza ritmica e grande lirismo.

Il Concerto per corno in Mi bemolle maggiore di Richard Strauss ci svelerà la Baviera di fine Ottocento – la prima esecuzione è del 1885 – ed è un segno di riconoscenza del giovane compositore alla figura del padre Franz, Primo corno presso l’orchestra di Corte. Pur rientrando nel novero delle sue composizioni giovanili, i tre movimenti del brano lasciano presagire la personalità prepotente dello Strauss più maturo.

Per Lonigo, la parte solistica è affidata a Damiano Servalli, che negli ultimi quattro anni è stato Primo corno della OTO, ed è considerato uno dei cornisti italiani più interessanti delle nuove generazioni.

Fondata nel 1990, la OTO- Orchestra del Teatro Olimpico,è stata protagonista di centinaia di concerti in Italia e all’estero, collaborando con artisti di assoluto prestigio come José Carreras, Richard Galliano, Peter Maag, Maria Tipo, Andrea Marcon, Alexander Janiczek, Umberto Benedetti Michelangeli e molti altri. Dal 2014, sotto la direzione principale di Alexander Lonquich, l’orchestra ha intrapreso un percorso di radicale rinnovamento che l’ha trasformata in una sorta di bottega musicale all’interno della quale gli orchestrali – selezionati fra centinaia di “under 30” diplomati nei Conservatori di tutta Italia – hanno l’opportunità di perfezionarsi nella pratica orchestrale sotto la guida di qualificati maestri formatori.

La OTO è protagonista di una propria stagione sinfonica al Teatro Comunale di Vicenza e nei mesi estivi si esibisce in rassegne musicali all’aperto nelle quali si presenta in varie formazioni da camera che vanno dal trio all’ottetto, proponendo un repertorio che spazia dal barocco alla musica contemporanea.

Il costo del biglietto intero è di euro 10 (+ 1 euro di prevendita), Il biglietto ridotto è di euro 7 (+1 di prevendita. Sono previste riduzioni per gli Under 30 e per gli Over 65. Si accettano i pagamenti con 18 app e Carta del Docente. I biglietti sono disponibili presso la Biglietteria del Teatro, dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e il mercoledì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30. La sera dello spettacolo, a partire dalle ore 20, è possibile acquistare presso la Biglietteria. Oppure Online, sul sito teatrodilonigo.it.