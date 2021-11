A fuoco camion che trasporta birre in autostrada

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Incendio nel primo pomeriggio in Autostrada A31 Valdastico in direzione Sud poco prima dello svincolo con la A4. In fiamme il semirimorchio di un camion che trasportava birre. L’autista è riuscito a staccare il semirimorchio impedendo alla fiamme di propagarsi alla motrice. Sul posto i Vigili del Fuoco di Vicenza con un’autobotte. Nessun ferito