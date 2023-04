A fuoco azienda agricola nella Bassa Padovana

Intervento dei vigili del fuoco da oggi a mezzogiorno per l’incendio divampato nel deposito di un’azienda agricola, che sta interessando anche la stalla adiacente, in via Borghetto nel comune di Urbana (PD): nessun coinvolgimento degli animali all’interno.

Impegnati per spegnere le fiamme, probabilmente innescate dall’impianto fotovoltaico, le squadre di Este e di Legnago (VR) coordinate dal capo distaccamento di Este.

Sul posto anche il 118 in via cautelativa, intervento ancora in corso